Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun alışverişte

Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun'la mağaza dolaştı.

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun aşkı devam ediyor.

COŞKUN'LA MAĞAZA GEZDİ

Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

Saatlerce mağaza dolaşan Coşkun'a eşlik eden Orman, hiç şikayet etmedi. Kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bırakan ünlü çift, alışverişleri bitince AVM'yi terk etti.