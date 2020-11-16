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    Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun alışverişte

    Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun'la mağaza dolaştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:57
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    Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun alışverişte

    Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun aşkı devam ediyor.

    COŞKUN'LA MAĞAZA GEZDİ

    Sevgilisinin bir dediğini iki etmeyen Orman, önceki gün sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

    Saatlerce mağaza dolaşan Coşkun'a eşlik eden Orman, hiç şikayet etmedi. Kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bırakan ünlü çift, alışverişleri bitince AVM'yi terk etti.

    Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun alışverişte #1

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