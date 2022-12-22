Petrol
82.59
0.47%
Euro
19.888
0.37%
Dolar
18.6634
0.02%
Altın
1.092
0.35%
Borsa
5429
0.00%
Bitcoin
318.897
-0.31%
BTXN Coin
7.06
-5.61%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Filiz Akın ameliyat oldu

    Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz cuma günü kulağından operasyon geçirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filiz Akın ameliyat oldu

    Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı.

    Kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle operasyon geçiren ünlü oyuncu, hasta yatağından mesaj paylaştı:

    "Geride kalsa"

    "Yarın daha iyi olacağımı sanıyorum. Geçmiş olsun mesajlarına çok teşekkür ederim."

    Daha sonra evinden paylaşım yapan usta oyuncu, "Artık ameliyatlar, acılar, olumsuzlukların geride kaldığı bir dönem olsa." yazdı.

    Akın, geçtiğimiz yıllarda da geniz bölgesinde oluşan kanserle mücadele etmiş ve bu savaşı kazanmıştı.

    Filiz Akın ameliyat oldu #1

    Filiz Akın ameliyat oldu #2


    Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri verildi
    Yaşam

    Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri verildi

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Ankara'da güvercinin başını kopardı, para cezası aldı
    3. Sayfa

    Ankara'da güvercinin başını kopardı, para cezası aldı

    Görüş Bildir