Filiz Akın ameliyat oldu

Filiz Akın ameliyat oldu

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz cuma günü kulağından operasyon geçirdiğini açıkladı.

Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı.

Kulağındaki kötü huylu tümör nedeniyle operasyon geçiren ünlü oyuncu, hasta yatağından mesaj paylaştı:

"Geride kalsa"

"Yarın daha iyi olacağımı sanıyorum. Geçmiş olsun mesajlarına çok teşekkür ederim."

Daha sonra evinden paylaşım yapan usta oyuncu, "Artık ameliyatlar, acılar, olumsuzlukların geride kaldığı bir dönem olsa." yazdı.

Akın, geçtiğimiz yıllarda da geniz bölgesinde oluşan kanserle mücadele etmiş ve bu savaşı kazanmıştı.