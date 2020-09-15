Ünlü Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, sosyal medya hesabından Fahriye Evcen'in şarkı söylediği anları paylaştı.

Ünlü Oyuncu Fahriye Evcen mikrofon başına geçti.

Fransızca aşk şarkısı olan "La Vie En Rose"u söyleyen Evcen'in videosunu Filiz Akın paylaştı.

Evcen’in şarkı söylediği anların videosunu İnstagram hesabından paylaşan oyuncu Filiz Akın, “Güzel bir şarkı, güzel bir ses ve yurt dışından da çok hayranı olan güzel oyuncu Fahriye Evcen… Edith Piaf’tan bir şarkıyla La Vie En Rose… Tabii ses o kadar genç ki Edith Piaf’taki o acı ve yaşanmışlık dolu sesi burukluğu yok… Olsun böyle de huzur verici” diye yazdı.

FAHRİYE EVCEN YANIT VERDİ

Evcen de usta oyuncuya teşekkür ederek Instastory’de “Sevgili Filiz Akın ne kadar zarif. Teşekkür ederim. Siz isteyin ben hep söylerim” ifadesini kullandı.

Filiz Akın, Fahriye Evcen'in şarkı söylediği anları paylaştı VİDEO

