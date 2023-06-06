Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım Ünlü oyuncu Filiz Akın, hasta yatağındaki bir halini paylaşarak sözleriyle hayranlarını üzdü.

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Yeşilçam’ın 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Akın, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat masasına yatan Akın, tedavi sürecini bitirdi. Usta oyuncu iyileşme sürecini yaşıyor.

Sevenleri üzüldü

Akın uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son olarak paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın. "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim am hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır." dedi.