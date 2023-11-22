Filiz Akın'dan kötü haber geldi: Hastaneye kaldırıldı Sağlık sorunları yüzünden uzun süre tedavi gören Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, rahatsızlanınca tekrardan hastaneye kaldırıldı.

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Usta oyuncu Filiz Akın, ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınmış ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu.

Tedavisinin ardından evine çıkan Akın'dan kötü haber geldi. Tekrardan rahatsızlanan Yeşilçam güzeli, yine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, hastanede odasından paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Video paylaşan ünlü oyuncu paylaşımının altına sağlık durumuyla ilgili, "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım.

'İyileşme yolundasınız'

Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde 'İyileşme yolundasınız' derler" ifadelerini kullandı.