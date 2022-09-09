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Filiz Akın’dan şezlong pozu
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı 79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2022 - 12:56
- Güncelleme : 09.09.2022 - 13:26
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının güzel yıldızı Filiz Akın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
79 yaşında
79 yaşındaki oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Son haliyle hayran bırakan Akın, kısa sürede sosyal medyayı salladı. Usta oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.