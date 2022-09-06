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    Filtreli Petek Dinçöz

    Son paylaşımı dikkat çeken Petek Dinçöz filtreyi abartınca dalga konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:01
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    Filtreli Petek Dinçöz

    2014 yılında nikah masasına oturduğu çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Petek Dinçöz, geçen ay gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti.

    Balayında

    Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı, balayından fotoğraflar paylaştı. Dinçöz, son paylaşımlarıyla gündem oldu.

    Filtreli Petek Dinçöz #1

    Pek çok estetik operasyon geçiren ünlü isimler arasında yer alan Dinçöz'ün yayınladığı son fotoğraf ise dalga konusu oldu.

    Filtreli Petek Dinçöz #2

    Filtre dağıttı

    Filtreyi abartan Petek Dinçöz'ü görenler yorum yağdırdı. Takipçileri, "Bu ne abartı", "Ağzın bir yanda yüzün bir yanda" yorumları yaptı.

    İşte Dinçöz'ün eleştirilen filtreli karesi:

    Filtreli Petek Dinçöz #3

    Filtreli Petek Dinçöz #4


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