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    Fındık Kurdu Berna'nın son hali

    ''Bir Şarkısın Sen'' adlı şarkı yarışmasıyla ünlenen çocuk şarkıcı Berna Karagözoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Fındık kurdu' lakaplı Karagözoğlu, son haliyle görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:55
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    Fındık Kurdu Berna'nın son hali

    Berna Karagözoğlu, ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyurmuştu.

    ''Fındık Kurdu Berna'' lakabıyla akıllara kazınan Berna Karagözoğlu, kısa süre içerisinde herkesin sevdiği bir yarışmacı haline gelmiş ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlüne taht kuran Karagözoğlu, son haliyle gündeme geldi.

    Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan, ''Büyümüş de küçülmüş'' yorumları alan o çocuktan eser kalmadı.

    Fındık Kurdu Berna'nın son hali

    Programın yayınlandığı dönemde 9 yaşında olan Berna Karagözoğlu, geçen zaman içerisinde büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu.

    Şimdilerde 20 yaşında olan Berna Karagözoğlu, YouTube üzerinden şarkı söylemeye devam ediyor.

    Beş yaşında başladığı müziği bırakmayan Karagözoğlu'nun Instagram'da 119 bin, YouTube'da ise 56 bin takipçisi bulunuyor.

    Sık sık erkek arkadaşıyla video çekip Instagram'dan takipçileriyle paylaşan genç şarkıcının yıllar içindeki değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor.

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #1

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #2

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #3

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #4

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #5

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #6

    Fındık Kurdu Berna nın son hali #7


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