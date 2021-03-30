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    Fırat Çelik: Ben turistim

    Artık Paris'te yaşayan Fırat Çelik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Cihangir'de görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 08:09
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 09:12
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    Fırat Çelik: Ben turistim

    Oyuncu Fırat Çelik, pazar günü Cihangir’deki bir mekanda kahve içerken objektiflere yansıdı.

    "İŞ İÇİN GELDİM"

    Çelik, turist göründüğü için yasaktan muaf olduğunu ve bu nedenle dışarıya çıktığını anlattı. Çelik, "Bu sabah Paris’ten çok tatlı bir iş için geldim. Dijital ortamda olacak olan bu proje beni çok heyecanlandırdı. Bitince hep birlikte göreceğiz. Uzun bir süre İstanbul’da olacağım." dedi.

    Fransa’ya yerleşen Fırat Çelik, burada kafe açmıştı. Ticarete atılan 39 yaşındaki oyuncunun, koronavirüs nedeniyle iş yerini kapadığı iddia edilmişti.

    Fırat Çelik: Ben turistim #1

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