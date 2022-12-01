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- Fırat Çelik ile Esra Ruşan aşk yaşıyor
Fırat Çelik ile Esra Ruşan aşk yaşıyor
İki ünlü oyuncu Fırat Çelik ile Esra Ruşan aşk yaşamaya başladı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 12:00
- Güncelleme : 01.12.2022 - 12:03
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle sevilen Esra Ruşan, kendisi gibi oyuncu Fırat Çelik'le yeni bir aşka yelken açtı.
İkili, önceki gece Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
"Aşkım"
Esra Ruşan’a “Aşkım” diye seslenen Fırat Çelik, soru soran muhabirlere “Eve gidin, uyuyun.” dedi.