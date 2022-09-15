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    Fırat Tanış: Alkol tedavisi görmeseydim kim bilir nerede olurdum

    Yıllar önce alkol tedavisi gördüğünü söyleyen oyuncu Fırat Tanış, “Kim bilir nerede, ne olurdum bilmiyorum ama şu an burada bile duruyor olamazdım” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 18:01
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    Fırat Tanış: Alkol tedavisi görmeseydim kim bilir nerede olurdum

    NTV’nin dikkat çeken programı Empati'nin yeni bölüm konuğu, oyuncu Fırat Tanış oldu...

    Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı programa katılanlar, kendilerine yöneltilen sorularla adeta geçmişe gidip geliyor.

    Alkol tedavisini hatırlattı

    İşte öyle bir an, Tanış için de yaşandı.

    Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış'a alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlattı ve “Bir dönem alkol tedavisi gördün ve içkiyi bıraktın. Bunu röportajlarında anlattığın ve benzer şeyler yaşadığım için gönül rahatlığıyla soruyorum, bunu yapmasaydın yine aynı yerde olabilir miydin?” diye sordu.

    “Şu an burada bile duruyor olamazdım”

    Tanış ise şu cevabı verdi.

    “Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen, tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Olmazdım. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımsız olmanız, bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Orada iç rehber işte... Kim bilir nerede, ne olurdum bilmiyorum ama bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki.”

    Fırat Tanış: Alkol tedavisi görmeseydim kim bilir nerede olurdum #1

    “Annem ve babam terzi”

    Ailesinden de bahseden Tanış, “Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul'daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım. Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Elinden tutup Rahmanlar'daki bostanın içinden geçip, domatesler, elimizde peynirler, bostanın içinden geçip bostanın bitiminde denize girdiğimizi hatırlarım. Demiryolu Kampı'na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı.” diye konuştu.


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