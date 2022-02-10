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    Fırat Tanış eşi Kübra Tanış'tan boşandı

    Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden 5 dakikada boşandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 07:59
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 08:02
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    Fırat Tanış eşi Kübra Tanış'tan boşandı

    Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si ünlü oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış’la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

    VELAYET ANNEYE VERİLDİ

    Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.

    Mahkeme, Fırat Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

    Fırat Tanış eşi Kübra Tanış tan boşandı #1


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