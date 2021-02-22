Floyd Mayweather'dan 1 aylık torununa 50 bin dolarlık saat

Dünyaca Ünlü boksör Floyd Mayweather geçen ay doğan torununa 50 bin dolar değerinde Rolex saat aldı.

Ünlü boksör Floyd Mayweather’ın paraya olan ilgisi ve lükse olan düşkünlüğü herkes tarafından biliniyor.

Sporcunun saat koleksiyonunun en az 28 milyon dolar (yaklaşık 195 milyon TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

TORUNU GEÇEN AY DÜNYAYA GELDİ

Mayweather'ın kızı Yaya ve eşi rapçi NBA Youngboy'un oğlu Kentrell Jr. geçen ay dünyaya gelmişti.

ABD'li eski boksör, yeni doğan torununa lüks Rolex saat hediye aldı. Yıldız ismin 5 aylık torununa hediyesi 50 bin dolarlık (Yaklaşık 350 bin TL) değerinde.

TOPLAM DEĞERİ 140 BİN DOLAR OLABİLİR

Saatin kadranının çevresine işlenmiş pırlantalar da dikkat çekti. Mücevherlerle birlikte saatin değerinin 140 bin dolar (yaklaşık 975 bin TL) civarında olabileceği iddia edildi.

Yaya oğlunun fotoğrafını Instagram hesabından "KJ'in dedesi ona ilk Rolex'ini aldı" mesajıyla paylaştı.