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    Fransız askısı yaptıran Berksan: Estetik erkek adamı bozmaz

    Geçen hafta Fransız askısı yöntemiyle kaşını, gözünü, boynunu ve çenesini gerdiren şarkıcı Berksan, sessizliğini bozdu. Ünlü isim, "Hiç pişman değilim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 15:57
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    Fransız askısı yaptıran Berksan: Estetik erkek adamı bozmaz

    Ünlü şarkıcı Berksan, geçen hafta son dönemde popüler olan 'fransız askısı' yöntemine başvurmuştu.

    Berksan, ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını da sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

    Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek olan Berksan'ın görüntüleri, sosyal medyada olay olmuştu.

    Ünlü model Jeremy Meeks'e benzetilen şarkıcının son halini görenler, gözlerine inanamamıştı.

    "ESTETİK ADAMI BOZMAZ, HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

    Konuyla ilgili sessizliğini bozan Berksan, şu açıklamaları yaptı:

    "Değişimim sporla 15 kilo vererek başladı. Kilo kaybı sonrası yüzümde deformasyon oluştu. 20 yaş gençleşme fikri kulağıma hoş geldi. Şimdi daha iyi hissediyorum. Estetik adamı bozmaz. Hiç pişman değilim. Seda Sayan'a da benzeten olmuş. Sanırım onunla sadece cesaretimiz benziyor."

    Berksan Fransız askısı yaptırdı

    "HAYRANLIĞIM YOK"

    Amerikalı model Jeremy Meeks'e benzemek için ameliyat olduğu haberleri için ise şöyle konuştu:

    "Öyle bir hayranlığım yok. Operasyon sonunda doktorumla aramızda espri yaptık sadece. Kimseye benzeme gibi bir hayalim olmadı. Benzemişsem de sıkıntı değil."

    Fransız askısı yaptıran Berksan: Estetik erkek adamı bozmaz #1

    Fransız askısı yaptıran Berksan: Estetik erkek adamı bozmaz #2

    Fransız askısı yaptıran Berksan: Estetik erkek adamı bozmaz #3


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