Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi

Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Thierry Mugler, vefat etti.

Birçok sanatçıyı giydiren moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayata veda etti.

Vefat haberi, tasarımcının sosyal medya hesabından duyuruldu.

"HUZUR İÇİNDE YATSIN"

Açıklamada, "Bay Manfred Thierry Mugler'in 23 Ocak 2022'de aramızdan ayrıldığını duyurmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. Ruhu huzur içinde yatsın." ifadeleri yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ

Mugler; galalarda, kırmızı halılarda ve podyumlarda Diana Ross, Beyonce, Lady Gaga, Kim Kardashian, Cardi B, Beyonce ve Megan Fox gibi isimlerle çalıştı.

1940'lar ve 50'lerin ihtişamından ilham alan ve 1973 yılında markasını kuran Mugler, geniş omuzlu ve bel kısmı sıkı tasarımlarıyla tanınıyordu.

KIM KARDASHIAN'IN MET GALA ELBİSESİNİ TASARLADI

Mugler'in en çok konuşulan tasarımlarından biri ise Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala elbisesiydi.

Sanat camiası da Mugler'in vefatı üzerinde sosyal meyda hesaplarından paylaşımlarda bulundu.