Euro
15.157
-0.75%
Dolar
13.4044
-0.50%
Altın
791.99
-0.20%
Borsa
1946
-3.24%
Bitcoin
462.330
-5.90%
BTXN Coin
29.77
-7.91%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi

    Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Thierry Mugler, vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi

    Birçok sanatçıyı giydiren moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayata veda etti.

    Vefat haberi, tasarımcının sosyal medya hesabından duyuruldu.

    "HUZUR İÇİNDE YATSIN"

    Açıklamada, "Bay Manfred Thierry Mugler'in 23 Ocak 2022'de aramızdan ayrıldığını duyurmanın büyük üzüntüsü içindeyiz. Ruhu huzur içinde yatsın." ifadeleri yer aldı.

    ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ

    Mugler; galalarda, kırmızı halılarda ve podyumlarda Diana Ross, Beyonce, Lady Gaga, Kim Kardashian, Cardi B, Beyonce ve Megan Fox gibi isimlerle çalıştı.

    1940'lar ve 50'lerin ihtişamından ilham alan ve 1973 yılında markasını kuran Mugler, geniş omuzlu ve bel kısmı sıkı tasarımlarıyla tanınıyordu.

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #1

    KIM KARDASHIAN'IN MET GALA ELBİSESİNİ TASARLADI

    Mugler'in en çok konuşulan tasarımlarından biri ise Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala elbisesiydi.

    Sanat camiası da Mugler'in vefatı üzerinde sosyal meyda hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #2

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #3

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #4

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #5

    Fransız modacı Thierry Mugler yaşamını yitirdi #6


    Görüş Bildir