Friends'in Gunter'ı hayatını kaybetti

ABD'li aktör James Michael Tyler, pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Fenomen dizi Friends'te garson Gunther rolüyle akıllara kazınan oyuncu James Michael Tyler, pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Kendisine 4. seviye prostat kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek." demişti.

"CESURCA PAYLAŞTI"

59 yaşındaki aktörün vefat haberini, menajeri duyurdu. Tyler, bu yıl yayınlanan “Friend Reunion” özel bölümüne de online olarak katılmıştı. Menajeri, "Mümkün olduğunca çok insana yardım etmek isteyerek hikayesini cesurca paylaştı ve prostatı olanların 40 yaşında kan testi yaptırması için kampanya yürüttü." açıklamasını yaptı.