Fulya Terim torunuyla aynı hastanede

Fulya Terim ve torunu Naz Bahçekapılı, hastanede tedavi görüyor.

Fulya-Fatih Terim çiftinin küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı, küçük kızı Naz'ı tatil dönüşü kusma belirtisiyle acile kaldırdıklarını duyurdu.

"Tükenmiş hissediyorum"

Aynı gün aynı hastanede annesi Fulya Terim'in de midesinden ameliyat olduğunu söyleyen Terim, "Her şey iyi olacak biliyorum. Ama bazen de tükenmiş hissediyorum. Aynı hastanede annem yatarken şimdi de kızım yatıyor.'' dedi.

"İyiyiz"

Kızının Beta virüsü kaptığını ve serum takıldığını ifade eden Terim, "Kusmaktan çok su kaybetmiş. Şimdi iyiyiz.'' dedi.