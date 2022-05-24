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    Fulya Zenginer, anne oldu

    Yıllar önce yayınlanan 'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, oğlu Milan'a kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:37
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    Fulya Zenginer, anne oldu

    Grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu.

    Milan bebek geldi

    Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi.

    Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

    Doğumdan sonra payaşım yapan Zenginer, duygularını şöyle dile getirdi:

    "15 saat sürdü"

    "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum."

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