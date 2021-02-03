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- Fulya Zenginer: Eşimle aşkımız nefretle başladı
Fulya Zenginer: Eşimle aşkımız nefretle başladı
Oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle nasıl tanıştığını anlattı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 07:36
Geçen yıl Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle bir dergi çekiminde tanıştıklarını söyledi.
"DERGİ ÇEKİMİNDE TANIŞTIK"
İlk başta birbirlerinden nefret ettiklerini anlatan Fulya Zenginer, ‘’Menajerimin yeğeniydi. O gün dergi çekiminde tanıştık ve birbirimizden nefret ettik.
Ardından 10 yıl birbirimizi görmedik ve 10 yıl sonrasını biliyorsunuz, evlendik’’ dedi.