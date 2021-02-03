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    Fulya Zenginer: Eşimle aşkımız nefretle başladı

    Oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle nasıl tanıştığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 07:36
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    Fulya Zenginer: Eşimle aşkımız nefretle başladı

    Geçen yıl Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu Fulya Zenginer, eşiyle bir dergi çekiminde tanıştıklarını söyledi.

    "DERGİ ÇEKİMİNDE TANIŞTIK"

    İlk başta birbirlerinden nefret ettiklerini anlatan Fulya Zenginer, ‘’Menajerimin yeğeniydi. O gün dergi çekiminde tanıştık ve birbirimizden nefret ettik.

    Ardından 10 yıl birbirimizi görmedik ve 10 yıl sonrasını biliyorsunuz, evlendik’’ dedi.

    Fulya Zenginer: Eşimle aşkımız nefretle başladı #1

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