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    Fulya Zenginer, hamile

    Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 10:31
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    Fulya Zenginer, hamile

    3 yıl önce Kuntay Tarık Evren ile evlenen ünlü oyuncu Fulya Zenginer'de bebek müjdesi geldi.

    Zenginer, haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla duyurdu:

    "AİLENİN YENİ ÜYESİ GELİYOR"

    "Ailenin yeni üyesi yükleniyor…Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum...Çok mutluyum, çok heyacanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel..."

    Fulya Zenginer, hamile #1Fulya Zenginer, hamile #2

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