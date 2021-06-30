Fulya Zenginer tatilde

Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından eşiyle çıktığı maceralı tatilinden fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile tatil sezonunu açtı.

Araçlarıyla İstanbul’dan yola çıkan mutlu çift, Kalem Adası’nda mola verdi, denizde serinledi. Sonra rotalarını değiştirip Melen Çayı’nda rafting yaptılar.

"YORULDUM"

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fulya Zenginer, rafting macerasını “Biraz yoruldum ama inanılmaz güzeldi.” sözleriyle anlattı.