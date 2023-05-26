Fulya Zenginer'in oğlu Milan bir yaşında Oyuncu Fulya Zenginer, oğulları Milan'ın birinci yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer'in minik oğlu bir yaşına girdi.

Annenin partisi

Oğlu Milan'ın doğum günü partisinin tüm hazırlıklarını kendi yapan ve balonları şişirdiği anları video çekerek sosyal medya hesabında sevenleriyle buluşturan Fulya Zenginer, pastanın nasıl olduğundan hangi tabakları kullandığına kadar bütün bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Doğum gününe ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, kendi emeği ile sıradan parti düzenlediği için takipçilerinden çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.