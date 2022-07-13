Bayramda Bodrum'da sahne alan 47 yaşındaki sanatçı konser öncesinde, "Sağ gözüm iltihap kapmış, hastaneye gittik, ilaç verdiler, bugün biraz daha iyiyim" dedi ve sonra da sonra sahneye çıktı.

Sanatçılar camiasının ünlü isimlerinden 47 yaşındaki Funda Arar, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde sahne aldı.

İşini severek yaptığını belirten başarılı sanatçı, sahne öncesi gözünün iltihap kaptığını belirtti. Doktora giden Arar, iyi olduğunu söyleyerek sahneye çıktı.

Ayrıca 47 yaşındaki Funda Arar, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yoğun konser maratonun içerisindeyiz"



İşinin biraz yorucu oluğunu belirten Funda Arar, "Yoğun bir konser maratonun içerisindeyiz, biraz yorucu ama işimiz sonuçta bu severek yapıyoruz" dedi.





"Sağ gözüm iltihap kapmış"



Dün gece birden sağ gözünün şiştiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Bugün konsere herhalde gözlükle çıkacağım dedim. Sağ gözüm iltihap kapmış, hastaneye gittik, ilaç verdiler, bugün biraz daha iyiyim." dedi.

Funda Arar hastaneye gittikten sonra sahneye çıktı VİDEO



"Şarkılarımızı hep bir ağızdan seslendirelim"

Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce müzikseverin bayramını kutlamayı ihmal etmeyen 47 yaşındaki Arar, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da birlikte şarkılarımızı hep bir ağızdan seslendirelim." diyerek konserin fitilini ateşledi.





Ayakta alkışlandı

İHA'nın haberine göre; Funda Arar, enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde durmayarak performansıyla ayakta alkışlanırken yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.



