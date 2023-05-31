Funda Arar, Atatürk'e bakarak şarkı söyledi Son konserinde Atatürk’e bakarak şarkı söyleyen ünlü şarkıcı Funda Arar, sosyal medyada gündem oldu.

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'Birlikte Söyleyelim mi?' konser serisine devam eden Funda Arar, dün akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

Arar, verdiği konserde Müslüm Gürses’in ‘Seni Yazdım’ şarkısını arkasındaki dev ekrana yansıyan Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına bakarak seslendirdi.

“Silemezler seni"

Şarkının “Göremezler seni yazdım kalbime” kısmını “Silemezler seni yazdım kalbime” olarak okuyan Arar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sosyal medyada gündem olan videsu için şarkıcıya için “Helal olsun size”, “Tüylerim diken diken oldu” yorumları yapıldı.