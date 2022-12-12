Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim

sevgilisi Berkun Oya'dan hamile olan Funda Eryiğit, yakında evleneceğini söyledi.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu.

Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken sürpriz bir haber almıştı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen Funda Eryiğit bir dergiye röportaj verdi. Eryiğit evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

"Kısa bir zaman içinde imzayı atarım"

Güzel oyuncu Funda Eryiğit, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" dedi.

Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için." cevabını verdi.