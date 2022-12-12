Petrol
76.59
0.64%
Euro
19.6393
0.02%
Dolar
18.6437
0.02%
Altın
1.071
-0.40%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
320.929
-1.29%
BTXN Coin
5.04
3.91%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim

    sevgilisi Berkun Oya'dan hamile olan Funda Eryiğit, yakında evleneceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 07:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim

    Ünlü oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu.

    Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken sürpriz bir haber almıştı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen Funda Eryiğit bir dergiye röportaj verdi. Eryiğit evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

    "Kısa bir zaman içinde imzayı atarım"

    Güzel oyuncu Funda Eryiğit, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" dedi.

    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim #1

    Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için." cevabını verdi.

    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim #2


    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim
    Magazin

    Funda Eryiğit: Bir süredir evli gibiyim

    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
    İç Haber

    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir