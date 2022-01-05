Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Daha çocuk yaşta kadrosuna katıldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü kutladı.

"HEP YANIMDA OL"

Göksel’in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Göksel, sevgilisinin doğum gününü, “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda.” sözleriyle kutladı. Sevgilisinin güzelliği dikkat çekerken, paylaşılan fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

1994 yılında İstanbul'da doğan Furkan Göksel, Radyo Televizyon Bölümü'nde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi aldı.

Furkan Göksel, sevgilisini paylaştı VİDEO

