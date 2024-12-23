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Futbolcu Samet Akaydin ve Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraf geldi! Aşıklar gündem oldu

Futbolcu Samet Akaydin ve Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraf geldi! Aşıklar gündem oldu Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydin, sosyal medya hesaplarından aşk karesi yayınladı.