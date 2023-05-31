Galatasaraylı Hande Sarıoğlu şampiyonluğu kutladı Koyu Galatasaraylı olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun çektiği video olay oldu.

ensonhaber.com

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmiş oldu.

Sarı-kırmızılı takımı tutan ünlüler sosyal medyada şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu da yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Aslan Hande

Galatasaraylı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu video kısa süre içinde her yere yayıldı. Aslan yürüyüşü yapan Hande Sarıoğlu'na takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü sunucu yayınladığı videoyu "Kükre dişi aslan" notunu yazdı.