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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’dan sevgilisine evlilik teklifi

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’dan sevgilisine evlilik teklifi

Lisans sorunu çözülen ve sahalara dönmek için gün sayan Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile evlilik kararı aldı.