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- Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’dan sevgilisine evlilik teklifi
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan’dan sevgilisine evlilik teklifi
Lisans sorunu çözülen ve sahalara dönmek için gün sayan Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile evlilik kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 11:50
Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, dünyaevine giriyor.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, Peri Ispartalı ile hayatını birleştirme kararı aldı.
Sarı-Kırmızılı takımda lisans krizi yüzünden uzun süredir forma şansı bulamayan Oğulcan, bu sorunun çözülmesiyle rahat bir nefes aldı ve sevgilisine yüzüğü taktı.
“EVET” DEDİ
Arkadaşlarının da katılığı bir gecede Oğulcan Çağlayan, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
‘Evet’ cevabı alan futbolcunun kısa süre sonra nikah masasına oturacağı öğrenildi.