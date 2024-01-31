Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara şarkıcı oldu! Klibinden ilk görüntüler Adı sürekli olarak paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Wanda Nara'nın, yeni mesleği şarkıcılık.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, yeni bir sektöre adım attı.

Geçtiğimiz haftalarda bir dans yarışmasında şampiyon olan Wanda, şimdi de şarkıcılığa soyundu.

Yeni şarkısı için havuza girdi

Wanda, ‘O Bicho Vai Pegar’ adlı bir şarkı yaptı. 1 Şubat’ta yayınlanacak şarkının klibini de havuzda çekti.

Nara, yaptığı son paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Icardi'nin Arjantin milli takım forması ile poz veren Wanda Nara'nın pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Wanda Nara'nın saçlarındaki değişiklik dikkat çekti.