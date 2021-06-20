Galler Prensi Charles: Archie, prens olamaz

Kraliyet ailesinde perde arkasında uzun süredir yaşananlar, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor.

İngiltere Kraliyet ailesi içindeki tartışmalar devam ediyor.

Ülkede tahtın varisi Galler Prensi Charles, ailenin olaylı çifti Prens Harry-Meghan Markle'ın oğlu Archie ile ilgili tavrını ortaya koydu.

CHARLES'IN ARCHIE TAVRI

Prens Charles, 2 yaşındaki torunu Archie'nin asla prens olmayacağını söyledi.

Daily Mail'in haberinde, "Harry ve Meghan'a, Charles kral olduğunda bile Archie'nin asla prens olmayacağı söylendi." denildi.

MİRAS ALACAĞI UNVANA KARŞI...

Çifte yakın bir kaynak, Charles'ın, Sussex Dükü ve Düşesi'ne Archie'nin miras alacağı unvanı alamamasını sağlamak için önemli yasal belgeleri değiştireceğini söyledi.

Perde arkasında aylarca sürdüğü belirtilen hararetli tartışmaları izleyen kararın, Harry ve akrabaları arasındaki ilişkileri tehlikeli ve yeni bir düşük seviyeye getirdiği aktarıldı.

"BEBEĞİN KOYU TENLİ OLMASINDAN ENDİŞE EDİYORLAR"

Geçtiğimiz aylarda, Amerikalı sunucu Oprah Winfrey ile yayınlanan röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prens Harry ve eşi Markle, oğullarının prens unvanı alamadığını ve aile içinde ırk sorunları yaşandığını ifade etmişti.

Meghan Markle, "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." şeklinde konuşmuş, bu iddia İngiltere'de geniş yankı uyandırmıştı.