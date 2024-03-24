Galler Prensi William, eşi Kate'in kansere karşı gösterdiği cesaretten gurur duyuyor Tahtın varisi William, eşinin ortaya koyduğu mücadele nedeniyle duyduğu gururu ifade etti. William'ın, eşi için elinden gelen her şeyi yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

ensonhaber.com

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

İngiltere tahtının varisi William'ın eşi Kate, kendisine konulan kanser teşhisinin ardından önleyici kemoterapi gördüğünü söyledi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki bu gelişme, İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

Eşinin cesaretinden gurur duyuyor

Kraliyet kaynaklarının The Telegraph'a verdiği bilgiye göre, William, eşinin kansere karşı gösterdiği "cesaret ve güçten" gurur duyuyor.

Prens William'ın, Prenses'in yalnızca "yıkıcı bir haberi duyurma cesaretinden değil, aynı zamanda ocak ayında karın ameliyatı için hastaneye kaldırıldığından bu yana bu durumla nasıl başa çıktığıyla da gurur duyduğu" söyleniyor.

Destek mesajları etkiledi

Gelişme, Prens ve Prenses'in dünyanın dört bir yanından gelen destekten "çok etkilendiklerini" açıklamalarının ardından yaşandı.

Çifte özel olarak ulaşanlar arasında, Kraliyet Ailesi'nden olaylı bir şekilde ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle da vardı.

"Ailesini korumak için her zaman elinden geleni yaptı"

Bir Kraliyet kaynağı, olup bitenlerle ilgili şunları söyledi: