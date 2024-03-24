Galler Prensi William, eşi Kate'in kansere karşı gösterdiği cesaretten gurur duyuyor

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
İngiltere tahtının varisi William'ın eşi Kate, kendisine konulan kanser teşhisinin ardından önleyici kemoterapi gördüğünü söyledi.
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki bu gelişme, İngiltere gündemine bomba gibi düştü.
Eşinin cesaretinden gurur duyuyor
Kraliyet kaynaklarının The Telegraph'a verdiği bilgiye göre, William, eşinin kansere karşı gösterdiği "cesaret ve güçten" gurur duyuyor.
Prens William'ın, Prenses'in yalnızca "yıkıcı bir haberi duyurma cesaretinden değil, aynı zamanda ocak ayında karın ameliyatı için hastaneye kaldırıldığından bu yana bu durumla nasıl başa çıktığıyla da gurur duyduğu" söyleniyor.
Destek mesajları etkiledi
Gelişme, Prens ve Prenses'in dünyanın dört bir yanından gelen destekten "çok etkilendiklerini" açıklamalarının ardından yaşandı.
Çifte özel olarak ulaşanlar arasında, Kraliyet Ailesi'nden olaylı bir şekilde ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle da vardı.
"Ailesini korumak için her zaman elinden geleni yaptı"
Bir Kraliyet kaynağı, olup bitenlerle ilgili şunları söyledi:
William, karısının sadece bu hafta değil, ocak ayındaki ameliyatından bu yana gösterdiği cesaret ve güçten dolayı eşiyle son derece gurur duyuyor.
Ailesini korumak için her zaman elinden geleni yaptı. Şimdi de karısının tamamen iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu mahremiyete sahip olmasını ve çocuklarının paylaşılan haberlere olan ilgiden korunmasını sağlamaya her zamankinden daha fazla odaklandı.
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