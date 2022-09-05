Gamze Erçel: Hande sayesinde ünlü oldum

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, nasıl ünlü olduğunu açıkladı.

Kardeşi Hande Erçel kadar ünlü olan ablası Gamze Erçel, bir magazin dergisinin bu ayki sayısına konuk oldu.

Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden biri olan ve neredeyse bu işten kardeşi Hande Erçel kadar para kazanan Gamze Erçel, nasıl ünlü bir isim haline geldiği hakkında konuştu.

"Zorlukları var"

Instagram’da 4 milyon 800 bin takipçisi bulunan Gamze, "Hande'nin ünü, bir noktadan sonra beni de tanınır hale getirdi. Bu durumun bazı zorlukları var. Hande ile dilediğimiz gibi vakit geçiremiyoruz, canımızın istediği yerde kahve içemiyoruz.





"Eşimle iki zıt karakteriz"

Eşim Caner Yıldırım ile hem çok yakın arkadaşız hem de iki zıt karakteriz. Zıt kutupların birbirini çektiği gibi bu durum ilişkimizi canlı tutuyor." diye konuştu.



