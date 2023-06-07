Gamze Erçel: Hande'ye danışıyorum Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, katıldığı davette samimi açıklamalarda bulundu.

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Ekranların en ünlü oyuncularından Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz gün yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Abla Erçel, kızı Aylin Mavi ile kardeşinin teyze-yeğen ilişkisi hakkında konuştu.

Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Gamze Erçel, son dönemde ablası Hande Erçel’in ve kendisinin markalar tarafından sıkça tercih edilmesiyle ilgili olarak konuştu. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hande’nin öngörüsü çok iyi"

"Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Yapacağımız iş anlaşmalarında mutlaka birbirimizin fikrini alırız. Hande’nin öngörüsü bu anlamda çok iyi. O da bu projenin bir parçası olmamı çok istedi. Keza o da benden fikir alır. Bu anlamda abla kardeş dayanışması var diyebilirim."

Erçel, Caner Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi'nin sorulması üzerine ise "Günlerimiz çok güzel geçiyor. Mavi’yi benden çok neredeyse teyzesi görüyor."

Onların ilişkisini görünce kıskanmıyor değilim. Hande’nin yanına gittiğinde eve gelmek istemiyor. Bu konu da dertliyim anlayacağınız.” diyerek gülümsedi.