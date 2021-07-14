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    Gamze Erçel'in Instagram'dan kazandığı para ortaya çıktı

    4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:17
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    Gamze Erçel'in Instagram'dan kazandığı para ortaya çıktı

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

    Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in, bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

    PAYLAŞIM BAŞINA 20 BİN TL ALIYOR

    Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in, Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı iddia ediliyor.

    4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, geçen ay kardeşiyle bir dijital dergiye kapak olmuştu.

    Gamze Erçel in Instagram dan kazandığı para ortaya çıktı #1Gamze Erçel in Instagram dan kazandığı para ortaya çıktı #2Gamze Erçel in Instagram dan kazandığı para ortaya çıktı #3Gamze Erçel in Instagram dan kazandığı para ortaya çıktı #4

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