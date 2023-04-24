Gamze Özçelik'in oğlu büyüdü Arka Sokaklar’ın yıldızı Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğullarını görenler şaşkına döndü.

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Yılların fenomen dizisi Arka Sokaklar’da tanışıp birbirlerine aşık olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş 2008 yılında evlenmişlerdi.

Bir süre sonra ayrılan çiftin bu evlilikten Murathan isimli bir oğulları olmuştu.

Aynı annesi

Arka Sokaklar’daki performanslarıyla çok sevilen ve şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Özçelik ve Pektaş’ın oğullarını görenler annesine benzerliği karşısında çok şaşırdı.

Sevilen isimlerin oğullarını görenler "Annesinin kopyası", "Maşallah size", "Oğlan da büyümüş" yorumlarında bulundular.

3 yıl evli kaldılar

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ünlü isimler 19 Haziran 2008 tarihinde nikah masasına oturdu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu oldu. Çift daha sonra 26 Aralık 2011 tarihinde boşandı.