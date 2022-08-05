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- Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi
Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi
İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son haliyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 05.08.2022 - 07:35
Katıldığı evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, popülerliğini Instagram hesabından devam ettiriyor.
Gürdal sosyal medyada da gündem olan paylaşımlara imza atıyor.
Önce açıldı sonra evlendi
Yarışmanın ardından başı açan ve evlenen Hanife son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Mini elbise giydi
Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.