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    Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi

    İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son haliyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 07:35
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    Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi

    Katıldığı evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, popülerliğini Instagram hesabından devam ettiriyor.

    Gürdal sosyal medyada da gündem olan paylaşımlara imza atıyor.

    Önce açıldı sonra evlendi

    Yarışmanın ardından başı açan ve evlenen Hanife son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti.

    Mini elbise giydi

    Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.

    Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi #1

    Gelin adayı Hanife Gürdal mini elbisesiyle poz verdi #2


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