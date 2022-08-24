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    Gelin adayı Solmaz Çiros'un dansına tepki

    Solmaz Çiros, son olarak düğünde dans ettiği video ile dikkatleri çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:27
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    Gelin adayı Solmaz Çiros'un dansına tepki

    Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya sayesinde gündeme gelmeye devam ediyor.

    Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz, çeşitli mekanlarda sahneye çıkıyor.

    Düğüne gitti

    Son olarak İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Takipçilerinin ilgi gösterdiği paylaşıma tepki yağdı.

    Gelin adayı Solmaz Çiros'un dansına tepki ViDEO

    Gelin adayı Solmaz Çiros un dansına tepki #1

    Gelin adayı Solmaz Çiros un dansına tepki #2


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