Genç oyuncu Yılmaz Kunt'un mesajları ifşalandı

Bir süredir oyuncu Sevda Erginci ile birlikte olan Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa oldu.

Bir süredir oyuncu Sevda Erginci ile birlikte olan Yılmaz Kunt, bu birlikteliği sırasında Avukat Seray Öztürk'e attığı mesajların ifşa olması ile gündeme geldi.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la olan mesajlarını Instagram hesabından yayınladı.

GENÇ OYUNCUNUN MESAJLARI İFŞA OLDU

Mesajlarda Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çifte gönderme yaparak Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve video'ları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazdı.

"YAPTIĞINA NE DENİR?"

Son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini de yayınlayan Seray Öztürk, magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR

Öztürk, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını da paylaştı.

Paylaşımların ardından Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi.