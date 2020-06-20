Şarkı yarışmasında tanınan genç kadının hedefi 70 kilonun altına düşmek...

Mersin'de mide küçültme ameliyatı olarak 156 kilodan 88 kiloya düşen Ferah Zeydan'ın değişimi, görenleri hayrete düşürdü.

Şarkı yarışmasının ardından yıldızı parlayan genç şarkıcı Ferah Zeydan, 5 yıl önce bir mide küçültme operasyonu geçirdi.

HEDEFİ 70 KİLONUN ALTINA DÜŞMEK

Ameliyatının ardından aynada kendini gördüğünde hala kendine inanamadığını belirten Zeydan'ın hedefi, 70 kilonun altına düşmek.

Genç şarkıcı Ferah Zeydan, 156 kilodan 88 kiloya düştü - VİDEO



EMRE AYDIN İLE ÇALIŞIYOR

Çocuk yaşlarından beri müzik yaptığını belirten Zeydan, müzik yapma sürecini, "Katıldığım bir yarışma programında sesimi Türkiye ile tanıştırdım. Sonrasında Sinan Akçıl bana el uzattı. Şimdilerde Emre Aydın ile çok güzel projeler yapıyoruz." ifadeleriyle anlattı.

HAYAT DOLU SÖZLER...

Şarkı yarışması programının ardından herkesin kilolarını tartıştığını ancak bunu o zamanlar umursamadığını dile getiren Zeydan, "156 kiloya ulaştığımda artık müdahale etmem gerektiğine karar verdim ve mide küçültme ameliyatı oldum. 156 kilodan 88 kiloya düştüm. Çok mutluyum, hayat benim için tekrar başladı. İçimden başka bir insan çıktı. Kilo verme sürecim kontrollü şekilde devam ediyor. Hedefim 70 kilonun altına düşmek. İleride daha fit ve sağlıklı bir görüntüye sahip olacağım. İnşallah şarkılarla gündeme yeni halimle geleceğim." diye konuştu.

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARI

Emre Aydın ile albüm hazırlığında olduğunu belirten Ferah Zeydan, koronavirüs sürecinin ardından sahne performansına İstanbul'da devam edeceğini de sözlerine ekledi.











