George Clooney: Eşimle hiç tartışmıyoruz

Evliliği hakkında konuşan George Clooney, eşi Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını açıkladı.

Amerikalı yönetmen ve oyuncu George Clooney, 2014 yılında evlendiği avukat eşi Amal Clooney ile evlilikleri hakkında konuştu. Clooney, eşi ile hiç tartışmadıklarını ifade etti.

Oyuncu, bazı çiftler için bir sabır sınavına dönüşen ve hatırı sayılır ilişkinin bitmesine neden olan koronavirüs karantinasının kendisi için tam tersi bir deneyim olduğunu savundu.

KARANTİNA İYİ GELDİ

George Clooney, eşi ve ikizleri Alexander ve Ella ile geçirdiği karantina sürecinin kendisi için ruhen yükseltici ve zenginleştirici olduğunu ifade etti.

"HİÇ TARTIŞMADIK"

Clooney, konuyla ilgili, "Amal ile tanıştığım için kendimi birçok açıdan şanslı hissediyorum. Bugüne kadar hiç tartışmadık." ifadelerini kullandı.