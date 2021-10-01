George Clooney ve Brad Pitt yeni filmde buluşacaklar

George Clooney ve Brad Pitt, Ocean's Eleven filminin ardından tekrar yeni bir filmde oynayacaklarını açıkladı.

Film dünyasının sevilen iki yüzü yıllar sonra tekrar bir araya geliyor.

Ocean's Eleven'daki rolleriyle büyük beğeni toplayan George Clooney ve Brad Pitt ikilisi, yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

İki ismin başrolleri paylaşacağı filmi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni olan Jon Watts'ın yönetecek.

TAMİRCİ ROLÜNDE OLACAKLAR

Ünlü ikili ayrıyetten filmin yapımcılığını da üstlenecek.

Filmde Clooney ve Pitt'in, ayrı ayrı işlerde çalışırken bir anda kendilerini aynı işte bulmaları neticesinde yollarının kesişmesine odaklanacak. Filmde Clooney ve Pitt’i tamirci rolünde olacak.

The Hollywood Reporter'a göre Apple'ın, proje için Netflix, Sony ve Lionsgate'i yendiği bildirildi. Amazon, Annapurna, Universal, MGM ve Warner Bros'un da ihale savaşında yer aldığı da söylentiler arasında.

20 YIL ÖNCE ÇEKTİKLERİ FİLM SAYESİNDE YAKIN ARKADAŞ OLDULAR

Clooney ve Pitt, ilk kez birlikte rol aldıkları ve aralık ayında 20. yılını kutlayacak olan Ocean's Eleven (2001) filminden bu yana yakın arkadaşlar.

İkili, serinin devam filmi olan Ocean's Twelve (2004) ve Ocean's Thirteen (2007) ile Coen Kardeşler’in Burn After Reading (2008) filminde de birlikte rol almışlardı.

Pitt, Clooney'nin ilk yönetmenlik tecrübesi olan Confessions of a Dangerous Mind (2002) filminde de kısa bir rol almıştı.