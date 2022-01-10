Georgia Fowler gömleğinin düğmelerini iliklemedi

Victoria's Secret'ın eski meleği Georgia Fowler, sosyal medyada iddialı bir paylaşım yaptı.

2018 yılından beri aşk yaşadığı iş insanı Nathan Dalah ile beraberliğinden bir kız bebek dünyaya getiren 29 yaşındaki güzel model Georgia Fowler, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

Fowler, annelikten kalan zamanlarında eşiyle vakit geçiriyor. Üç ay önce anne olan model, sevgilisiyle romantik bir gece geçirmek için hazırlandı.

YEŞİL GÖMLEĞİYLE POZ VERDİ

Doğum kilolarını hızla veren Fowler, iddialı bir seçim yaptı. Georgia Fowler, yeşil gömlek elbise tercih etti. İçine sütyen giymeyen model, düğmelerini de göbeğine kadar açtı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Fowler, “Bedeninizde güvenmediğiniz bir yeriniz var mı?” sorusuna, “Yaşlanmak ve akıllanmak ayrıca karnımdaki küçük insan benim bedenimi daha çok sevmemi sağladı.” cevabı vermişti.