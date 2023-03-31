Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile ilişkiye girdikleri en garip yeri açıkladı Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

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Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez yaptığı açıklamalarda gündemde kalmaya devam ediyor.

Lüks yaşantısıyla sürekli dikkat çeken genç kadın, son olarak Cristiano Ronaldo ile seks yaptığı en tuhaf yeri yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

2016'dan beri ünlü futbolcu ile birlikte olan Georgina Rodriguez sevgilisiyle kaplıcada seks yaptıklarını açıkladı.

Rodriguez açıklamasında şunları söyledi:

"Pes ettim"

"Sahilde yıkanmaktan kaçınmıştım ama eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Islanmasınlar diye spa'da kollarımı yukarı kaldırmış olmaktan çok memnundum. Kollarımın böyle olmasından bıktım. Bir de evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkmıyorum ve 'Pes ediyorum' diyorum"

Ronaldo'nun arkadaşlarından biri olan Ivan, modelin neyi ima ettiğini anladı ve "Spa'da değil, yatakta sevişebilirdin" dedi. Buna yanıt olarak ise Georgina "Hayır, orada yaptık" itirafında bulundu.