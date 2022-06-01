Gerard Pique, Shakira'yı aldattı

Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınına konu oldu.

9 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çiftin ayrılacağı belirtildi.

Shakira aldatıldı