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- Gerard Pique, Shakira'yı aldattı
Gerard Pique, Shakira'yı aldattı
İlişkilerinin üzerinde kara bulutların gezdiği Shakira ve Barcelona'lı futbolcu Gerard Pique'nun ayrılacağını konuşuluyor.
- 01.06.2022 - 20:44
Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınına konu oldu.
9 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çiftin ayrılacağı belirtildi.
Shakira aldatıldı
İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı.
"Ben masumum"
Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığını yazdı.