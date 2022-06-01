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    Gerard Pique, Shakira'yı aldattı

    İlişkilerinin üzerinde kara bulutların gezdiği Shakira ve Barcelona'lı futbolcu Gerard Pique'nun ayrılacağını konuşuluyor.
    • 01.06.2022 - 20:44
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    Gerard Pique, Shakira'yı aldattı

    Dünya futbolunun en ünlü isimlerinden biri olan Gerard Pique ile müzik dünyasının yıldız ismi Shakira'nın ilişkisinde yaşanan problemler İspanyol basınına konu oldu.

    9 ve 7 yaşlarında iki çocuğu olan çiftin ayrılacağı belirtildi.

    Shakira aldatıldı

    İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı.

    "Ben masumum"

    Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığını yazdı.

    Gerard Pique, Shakira yı aldattı #1

    Gerard Pique, Shakira yı aldattı #2

    Gerard Pique, Shakira yı aldattı #3

     


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