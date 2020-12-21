Gigi Hadid bebeğini karla tanıştırdı

Yeni doğum yapan ünlü manken Gigi Hadid, kızıyla karlı havada yürüyüş yaptı.

Üç ay önce şarkıcı Zayn Malik ile olan birlikteliğinden ilk bebeğini dünyaya getiren Gigi Hadid, önceki gün kızı ile dışarı çıktı.

"İLK KAR"

25 yaşındaki model, bembeyaz sokaklarda kızıyla birlikte New York’ta çekilen karesinine şu notu düştü: “Onun ilk karı”

Yıldız model, bebeğinin doğum haberini “Kızımız bu hafta sonu aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi” sözleriyle duyurmuştu.