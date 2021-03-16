Gigi Hadid kızını paylaştı

Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaya getiren model Gigi Hadid, 6 aydır yüzünü gizlediği kızının videosunu yanlışlıkla yayınladı.

Ünlü model Gigi Hadid, kızı Khai'yi 19 Eylül'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evinde dünyaya getirmişti. Zayn Malik ile aşk yaşayan Hadid, 6 aydır yüzünü gizlediği Khai'nin videosunu yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınladı.

TAKİPÇİLERİ YAKALADI

Kızını göstermek istemeyen ünlü model, gönderisini saniyeler içinde silse de takipçilerinin ekran görüntüsü almasının önüne geçemedi.

"SAYGI DUYUN"

Hadid'in bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gigi Hadid'in bazı takipçileri, "Bu onların özeli ve onların kararı. Saygı duymalıyız" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları ise Kha'nin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmaya devam etti.