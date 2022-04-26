Gizem Güven'in sevgili isyanı

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven arkadaşıyla sevgili sanılınca isyan etti.

Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' rolüyle ünlendikten sonra bir ekranlarda görmediğimiz Gizem Güven, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Güven, kısa süre önce Caner Turp ile olan evliliği bitirmişti. Boşanmanın ardından İstanbul'a dönen ve yeni bir hayat kuran Güven, son olarak genç bir adamla pozlarını paylaşınca takipçilerinden mesaj yağdı.

"Sakın"

Herkes Güven'in yeni sevgilisi olduğunu sandı ve mutluluk diledi. Gizem Güven ise gelen mesajları yayınlayarak "Sakin! Kaç senelik çocukluk arkadaşım o kadar takip ediyorsunuz haberiniz yok he" açıklamasında bulundu.