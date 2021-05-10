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    Gizem Karaca pembe elbisesiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 10:25
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    Gizem Karaca pembe elbisesiyle poz verdi

    Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından takipçilerinden çok sayıda beğeni alacak paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    "48 NUMARA GİBİ"

    Karaca, şimdi de Instagram hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pembe elbiseli pozlarıyla gündem oldu. Güzel oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf." notunu düştü.

    Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

    Gizem Karaca pembe elbisesiyle poz verdi #1Gizem Karaca pembe elbisesiyle poz verdi #2

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