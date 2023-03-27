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Bir dönemin popüler dizisilerinden Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi

Evlendikten sonra magazin dünyasından kendini çeken oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam yaşamaya başladı.

Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi

İzmir'deki hayatını sevdi

İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre ekip biçme işlerine de merak sarmıştı.

Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi

Evini paylaştı

Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.

Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi
Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi
Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi
Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi