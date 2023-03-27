Gizem Karaca'nın İzmir'deki evi Evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Gizem Karaca, kendi zevkine göre dekore etti.

Haber Merkezi

Bir dönemin popüler dizisilerinden Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Evlendikten sonra magazin dünyasından kendini çeken oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam yaşamaya başladı.

İzmir'deki hayatını sevdi

İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre ekip biçme işlerine de merak sarmıştı.

Evini paylaştı

Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.